Comédie musicale « God save the Lord – Hérite moi si tu peux » Rennes Pôle Association/Espace des 2 Rives Rennes
Comédie musicale « God save the Lord – Hérite moi si tu peux » Rennes Pôle Association/Espace des 2 Rives Rennes dimanche 28 juin 2026.
Comédie musicale « God save the Lord – Hérite moi si tu peux » Rennes Pôle Association/Espace des 2 Rives Rennes Dimanche 28 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine
de la Troupe de Ouf
Les amateur·rice·s de comédie musicale ont rendez-vous avec l’énergie et la passion de La Troupe de Ouf !
Basée à Rennes au sein de Rennes Pôle Association, cette troupe de passionné·e·s vous présente leur spectale « God save the Lord – Hérite moi si tu peux »:
Panique chez les Ebonhart ! Le Lord, souffrant, s’apprête à passer l’arme à gauche. Il laisse derrière lui une famille endeuillée, une maison sans dessus dessous, un héritage conséquent et, surtout, un testament cryptique… God save the Lord : hérite-moi si tu peux ! Une comédie musicale drôle, surprenante et décalée !
Venez nombreux les applaudir et partager avec eux cette belle aventure artistique à l’Espace des 2 Rives !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-28T17:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/god-save-the-lord-herite-moi-si-tu-peux-comedie-musicale-28-06-2026
Rennes Pôle Association/Espace des 2 Rives 4 allée George Palante Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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