Comédie musicale Harry Potter Résurrection – Place de la Mairie Pouillon, 24 mai 2025 20:30, Pouillon.

Landes

Comédie musicale Harry Potter Résurrection Place de la Mairie Cinéma Pouillon Landes

Le Studio Hip Hop et l’Espace Danse Habas présentent une comédie musicale originale sur le thème Harry Potter. Création Benji Abano-Milano. Synopsis Le mal est de retour. L’avenir n’a jamais été aussi incertain.

Entrée au choixpeau.

Place de la Mairie Cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 62 45 40 studio.hiphop40@gmail.com

English : Comédie musicale Harry Potter Résurrection

Studio Hip Hop and Espace Danse Habas present an original musical comedy on the theme of Harry Potter. Created by Benji Abano-Milano. Synopsis: Evil is back. The future has never been so uncertain.

Entrance to the Sorting Hat.

German : Comédie musicale Harry Potter Résurrection

Das Hip Hop Studio und der Espace Danse Habas präsentieren ein originelles Musical zum Thema Harry Potter. Kreation: Benji Abano-Milano. Synopsis: Das Böse ist zurückgekehrt. Die Zukunft war noch nie so ungewiss.

Eintritt in den Choice-Choice.

Italiano :

Studio Hip Hop e Espace Danse Habas presentano una commedia musicale originale sul tema di Harry Potter. Creato da Benji Abano-Milano. Sinossi: Il male è tornato. Il futuro non è mai stato così incerto.

Ingresso al Cappello di Smistamento.

Espanol : Comédie musicale Harry Potter Résurrection

Studio Hip Hop y Espace Danse Habas presentan una comedia musical original sobre el tema de Harry Potter. Creada por Benji Abano-Milano. Sinopsis: El mal ha vuelto. El futuro nunca ha sido tan incierto.

Entrada al Sombrero Seleccionador.

L’événement Comédie musicale Harry Potter Résurrection Pouillon a été mis à jour le 2025-05-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans