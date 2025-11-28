Comédie musicale Il était une fois Le Normandy Théâtre Le Normandy Le Havre

Comédie musicale Il était une fois Le Normandy

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

Un rideau se lève, des lumières s’allument, une salle retrouve enfin sa voix.

Après 35 ans d’abandon, Le Normandy ouvre à nouveau ses portes et vous invite à partager une soirée hors du commun.

Plus qu’une simple inauguration, c’est une promesse de moments vibrants, de rencontres et d’émotions à venir à travers un tout nouveau spectacle imaginé pour cette grande occasion.

Réservez votre place et soyez les premiers témoins d’une toute nouvelle histoire.

Il était une fois Le Normandy.

Une grande revue musicale dans l’esprit du cabaret… familial et patrimonial. Ni tout à fait une comédie musicale, ni tout à fait un cabaret classique, Il était une fois le Normandy est une création originale qui mêle chant, danse, narration et émotion.

Porté par une vingtaine d’artistes sur scène, ce spectacle retrace l’histoire vraie et romancée du mythique Théâtre Le Normandy, de son inauguration en 1934 à sa renaissance en 2025, en passant par l’Occupation, les grandes années du music-hall, les décennies flamboyantes de cinéma et de variétés, puis l’abandon et la renaissance.

Programme de la soirée

– 19h ouverture des portes pour les personnes ayant réservé pour le dîner.

– 19h30 début du pré-show et du repas.

– 20h30 ouverture des portes pour les personnes ayant uniquement réservé pour le spectacle.

– 21h début du spectacle

– 23h fin du spectacle

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

English : Comédie musicale Il était une fois Le Normandy

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie musicale Il était une fois Le Normandy Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie