Comédie musicale Il était une fois Le Normandy Théâtre Le Normandy Le Havre

Un rideau se lève, des lumières s’allument, une salle retrouve enfin sa voix.

Après un week-end inaugural triomphant et 3 soirées complètes d’affilée, retrouvez notre comédie musicale à succès. Réservez votre place et soyez les témoins d’une toute nouvelle histoire.

Il était une fois le Normandy

Une grande revue musicale dans l’esprit du cabaret… familial et patrimonial. Ni tout à fait une comédie musicale, ni tout à fait un cabaret classique, Il était une fois le Normandy est une création originale qui mêle chant, danse, narration et émotion.

Porté par une vingtaine d’artistes sur scène, ce spectacle retrace l’histoire vraie et romancée du mythique Théâtre Le Normandy, de son inauguration en 1934 à sa renaissance en 2025, en passant par l’Occupation, les grandes années du music-hall, les décennies flamboyantes de cinéma et de variétés, puis l’abandon et la renaissance.

Programme

12h ouverture des portes pour les personnes ayant réservé pour le dîner.

12h30 début du pré-show et du repas.

13h30 ouverture des portes pour les personnes ayant uniquement réservé pour le spectacle.

14h début du spectacle

16h30 fin du spectacle

Menu, par Honfleur Traiteur*

Entrée Millefeuille de foie gras aux pommes, gelée de pommeau, mesclun gourmand et craquelin de pain d’épices

Plat Suprême de volaille fermière braisé au vin jaune et morilles, pommes de terre grenaille et carottes des sables

Dessert Craquant au chocolat et sa crème vanillée

*Pour toute allergie, intolérance merci de nous contacter par mail contact@theatrelenormandy.com .

