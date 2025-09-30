COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE HERIT’ÂGE Gignac
COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE HERIT’ÂGE
Avenue du Mas Palat Gignac Hérault
Début : 2025-09-30
fin : 2025-10-07
2025-09-30
Evènement organisé par le Mescladis avec le soutien d’Intermarché, FDI développement, Valeco, Vancor, SPIE BATIGNOLLES, ASI Securité et l’ESG, Vallée de l’Hérault.
Avenue du Mas Palat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 22 67 37 mescladis@ville-gignac.com
English :
Event organized by Mescladis with the support of Intermarché, FDI développement, Valeco, Vancor, SPIE BATIGNOLLES, ASI Securité and ESG, Vallée de l’Hérault.
German :
Veranstaltung organisiert von Mescladis mit der Unterstützung von Intermarché, FDI développement, Valeco, Vancor, SPIE BATIGNOLLES, ASI Securité und ESG, Vallée de l’Hérault.
Italiano :
Evento organizzato da Mescladis con il supporto di Intermarché, FDI développement, Valeco, Vancor, SPIE BATIGNOLLES, ASI Securité e ESG, Vallée de l’Hérault.
Espanol :
Evento organizado por Mescladis con el apoyo de Intermarché, FDI développement, Valeco, Vancor, SPIE BATIGNOLLES, ASI Securité y ESG, Vallée de l’Hérault.
