Comédie musicale Jeanne d’Arc Quartier des Artauds Auriol

Comédie musicale Jeanne d’Arc

Samedi 28 février 2026 de 20h30 à 22h. Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

La comédie musicale Jeanne d’Arc le destin d’une héroïne retrace le parcours emblématique de Jeanne d’Arc, figure légendaire de l’histoire de France.

À travers des chansons puissantes et émouvantes, elle illustre ses luttes et ses convictions. Les costumes richement élaborés et les décors évocateurs plongent le spectateur dans le contexte médiéval. La mise en scène dynamique, associée à des chorégraphies entraînantes (avec l’aide du danseur-star Christophe Licata !), renforce l’impact émotionnel des moments clés de la vie de Jeanne, rendant son destin captivant et inspirant.

Plongez dans l’univers tumultueux du XVe siècle, à travers une mise en scène novatrice et des compositions musicales qui évoquent les passions et les émotions fortes qui ont animé Jeanne. Dans cette oeuvre, la musique, la danse et le théâtre se mêlent pour transmettre la réalité historique tout en apportant une perspective moderne. .

Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43 culture@mairie-auriol.fr

English :

The musical Joan of Arc: The Fate of a Heroine retraces the emblematic journey of Joan of Arc, a legendary figure in French history.

