Comédie musicale Kabareto Centre Culturel Henri Gaudel Bayon

Après le succès de Mamma Mia, la troupe Barjomania revient sur scène avec sa nouvelle comédie musicale Kabareto ! Plongez dans l’univers pétillant du cabaret, entre humour, musique et costumes flamboyants !
Tarif 10 € Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Réservations au 06 58 20 83 28Tout public
Centre Culturel Henri Gaudel 10 Rue des Hauts Fossés Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 58 20 83 28
English :
After the success of Mamma Mia, the Barjomania troupe returns to the stage with their new musical: Kabareto! Immerse yourself in the sparkling world of cabaret, with humor, music and flamboyant costumes!
Price: 10? Free for children under 14. Reservations on 06 58 20 83 28
