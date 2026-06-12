Comédie Musicale La famille Adams se déchaine Place de la Mairie Pouillon

Pouillon

Comédie Musicale La famille Adams se déchaine

Place de la Mairie Cinéma Imag’In Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le cinéma de Pouillon accueille la comédie musicale originale La Famille Addams se déchaîne, présentée par le Studio Hip-Hop & EDH.

Retrouvez l’univers complètement déjanté de la célèbre famille la plus étrange du grand écran. Entrée au chapeau.

Le cinéma de Pouillon accueille la comédie musicale originale La Famille Addams se déchaîne, présentée par le Studio Hip-Hop & EDH.

Retrouvez l’univers complètement déjanté de la célèbre famille la plus étrange du grand écran dans un spectacle mêlant humour, musique, danse et ambiance délicieusement gothique ! Entre personnages cultes, situations improbables et énergie débordante, petits et grands devraient passer un moment aussi drôle qu’effrayant… juste ce qu’il faut ! Entrée au chapeau. Venez nombreux applaudir les artistes pour ce spectacle familial haut en couleur… et en noir ! .

Place de la Mairie Cinéma Imag’In Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41

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English :

Pouillon cinema welcomes the original musical comedy La Famille Addams se déchaîne, presented by Studio Hip-Hop & EDH.

Discover the wacky universe of the screen’s strangest family. Hat admission.

L’événement Comédie Musicale La famille Adams se déchaine Pouillon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans