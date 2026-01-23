Comédie musicale La Faye
Comédie musicale La Faye samedi 14 février 2026.
Comédie musicale
Salle des fêtes La Faye Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Parlez-moi d’amour Comédie musicale 60′-80′ Chansons françaises.
.
Salle des fêtes La Faye 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 21 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Parlez-moi d’amour Musical comedy 60′-80′ French songs.
L’événement Comédie musicale La Faye a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente