Comédie musicale

Salle des fêtes La Faye Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Parlez-moi d’amour Comédie musicale 60′-80′ Chansons françaises.

Salle des fêtes La Faye 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 21 34

English :

Parlez-moi d’amour Musical comedy 60′-80′ French songs.

L’événement Comédie musicale La Faye a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente