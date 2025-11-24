Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Comédie musicale La France en Chansons Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac

Comédie musicale La France en Chansons

Centre culturel Le Vingt-Sept 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Début : 2025-11-24 15:00:00
fin : 2025-11-24 17:00:00

2025-11-24

Le lundi 24 novembre 2025 à 15h00 au Vingt-Sept.
Centre culturel Le Vingt-Sept 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 3 22 60 89 03 

English :

Monday, November 24, 2025 at 3:00 pm at Le Vingt-Sept.

German :

Montag, den 24. November 2025 um 15.00 Uhr in der Siebenundzwanzig.

Italiano :

Lunedì 24 novembre 2025 alle ore 15.00 al Twenty-Seven.

Espanol :

Lunes 24 de noviembre de 2025 a las 15.00 horas en el Twenty-Seven.

L'événement Comédie musicale La France en Chansons Rouillac a été mis à jour le 2025-10-15