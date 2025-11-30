Comédie Musicale La Furie des Mers Saint-Jacut-les-Pins
Comédie Musicale La Furie des Mers
Complexe Ar Bineg, 1 Rue du stade Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 16:30:00
2025-11-30
Comédie musicale Pop et féministe, tout public, pianiste live.
Réservations en ligne sur le site de l’association chanterlavoixlibre.fr .
Complexe Ar Bineg, 1 Rue du stade Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 7 81 47 29 79
