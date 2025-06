Comédie musicale La petite sirène – Espace Henri Matisse L’Isle-d’Espagnac 28 juin 2025 20:30

Charente

Comédie musicale La petite sirène Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle L’Isle-d’Espagnac Charente

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-29

2025-06-28

2025-06-30

La compagnie Arc en Ciel présente son spectacle musical « La petite sirène ».

Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle

L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 62 00

English :

The Arc en Ciel company presents its musical « The Little Mermaid ».

German :

Die Theatergruppe Arc en Ciel präsentiert ihr Musical « Die kleine Meerjungfrau ».

Italiano :

La compagnia Arc en Ciel presenta il suo musical « La Sirenetta ».

Espanol :

La compañía Arc en Ciel presenta su musical « La Sirenita ».

