Comédie musicale La Reine des Glaces TST Saint-Pol-de-Léon

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Plongez en famille dans l’univers féérique de « La Reine des Neiges » avec la troupe « La Reine des Glaces ».

Ce spectacle captivant, interprété par 6 artistes, allie comédie, chansons en direct et les mélodies favorites des enfants. Les petits comme les grands seront émerveillés par les performances en costume et en rôleplay fidèles au célèbre dessin animé.

Ce spectacle propose des effets spéciaux enchanteurs, la mascotte du renne avec sa charrette, un décor hivernal immersif, et même des moments de participation pour les enfants !

Un moment magique à partager en famille.

Billetterie en ligne uniquement. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

