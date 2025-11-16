Comédie musicale la vie de Martin Luther King Temple protestant Royan

Comédie musicale la vie de Martin Luther King

Temple protestant 11 rue d’Aunis Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-16 16:00:00

Les Églises protestantes unies de la Charente-Maritime présenteront une pièce de théâtre racontant la vie de Martin Luther King, entrecoupée de chants negro spirituals dont la plupart furent chantés à son époque.

Temple protestant 11 rue d’Aunis Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 47 95 26

English :

The United Protestant Churches of Charente-Maritime will present a play recounting the life of Martin Luther King, interspersed with negro spirituals, most of which were sung in his day.

German :

Die Vereinigten Protestantischen Kirchen der Charente-Maritime werden ein Theaterstück aufführen, in dem das Leben von Martin Luther King erzählt wird, unterbrochen von Negro Spirituals, von denen die meisten zu seiner Zeit gesungen wurden.

Italiano :

Le Chiese protestanti unite della Charente-Maritime presenteranno uno spettacolo teatrale che racconta la vita di Martin Luther King, intervallato da spiritual negri, la maggior parte dei quali cantati ai suoi tempi.

Espanol :

Las Iglesias Protestantes Unidas de Charente-Maritime presentarán una obra de teatro que relata la vida de Martin Luther King, intercalada con espirituales negros, la mayoría de los cuales se cantaban en su época.

