Comédie musicale Le Bossu de Notre Dame TST Saint-Pol-de-Léon

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 19:20:00

2025-12-13

Spectacle de Noël. Public familial à partir de 5 ans.

Une version inédite, drôle et moderne du chef-d’œuvre de Victor Hugo, un spectacle enchanteur et captivant, savoureux mélange de théâtre, de comedia dell’arte et de comédie musicale.

Olivier Solivérès, auteur et metteur en scène moliérisé, nous plonge en plein milieu du XVe siècle dans des décors somptueux , pour une version originale, drôle et poétique de cette œuvre majeure de Victor Hugo. Duels, poursuites, intrigues une histoire d’amour pleine de rebondissements, d’action, de poésie et d’humour, qui ravira petits et grands.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

