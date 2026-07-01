Comédie musicale Le chant des possibles, sainte honorine la guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Informations pratiques

Comédie musicale Le chant des possibles Vendredi 3 juillet, 20h30 sainte honorine la guillaume Orne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

sainte honorine la guillaume Le parc Sainte-Honorine-la-Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie

Rendez-vous sous le grand chapiteau avec les chœurs de Sainte-Honorine-la-Guillaume. Dès 19h buvette et sandwiches avec l’APE de l’école. Réservation sandwiches conseillée par SMS au 06 63 47 23 83.