Comédie musicale Le chant des possibles, sainte honorine la guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Informations pratiques

Comédie musicale Le chant des possibles Samedi 4 juillet, 19h00 sainte honorine la guillaume Orne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

sainte honorine la guillaume Le parc Sainte-Honorine-la-Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie

Rendez-vous sous le grand chapiteau avec les chœurs de Sainte-Honorine-la-Guillaume. Après le spectacle, buvette et repas convivial avec l’association les Sonorines.