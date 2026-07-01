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AGENDA · Sainte-Honorine-la-Guillaume

Comédie musicale Le chant des possibles, sainte honorine la guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume

samedi 4 juillet 2026 · sainte honorine la guillaume · Sainte-Honorine-la-Guillaume

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
sainte honorine la guillaume
Adresse
Le parc Sainte-Honorine-la-Guillaume
Ville
61210 Sainte-Honorine-la-Guillaume
Département
Orne
Tarif
Participation libre

Comédie musicale Le chant des possibles Samedi 4 juillet, 19h00 sainte honorine la guillaume Orne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

sainte honorine la guillaume Le parc Sainte-Honorine-la-Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie
Rendez-vous sous le grand chapiteau avec les chœurs de Sainte-Honorine-la-Guillaume. Après le spectacle, buvette et repas convivial avec l’association les Sonorines.

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