Comédie Musicale Le Roi Soleil, le retour Amiens

Comédie Musicale Le Roi Soleil, le retour

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite.

Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés Le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

To celebrate its 20th anniversary, the legendary show Le Roi Soleil, produced by Dove Attia and directed by Kamel Ouali, is back on tour in a brand-new version.

Growing nostalgia and unmissable hits that have never left us: Le Roi Soleil is back, and in a big way!

German :

Geburtstags geht die legendäre Show Le Roi Soleil, die von Dove Attia produziert und von Kamel Ouali inszeniert wurde, in einer völlig neuen, unveröffentlichten Version wieder auf Tournee.

Eine wachsende Nostalgie und unumgängliche Hits, die uns nie verlassen haben: Der Sonnenkönig ist zurück und sieht die Dinge in großen Dimensionen!

Italiano :

Per celebrare il suo 20° anniversario, il leggendario spettacolo Le Roi Soleil, prodotto da Dove Attia e diretto da Kamel Ouali, torna in tournée in una nuova versione.

Con un crescente senso di nostalgia e alcuni dei più grandi successi che abbiamo mai ascoltato: Le Roi Soleil è tornato, ed è tornato con il botto!

Espanol :

Para celebrar su 20 aniversario, el legendario espectáculo Le Roi Soleil, producido por Dove Attia y dirigido por Kamel Ouali, vuelve de gira en una versión totalmente nueva.

Con un creciente sentimiento de nostalgia y algunos de los mayores éxitos que jamás hayamos escuchado: Le Roi Soleil ha vuelto, ¡y lo ha hecho a lo grande!

