Comédie Musicale « Le Secret » à la Salle des Fêtes de Mortefontaine
11 Rue de l'Église Mortefontaine Oise
Début : 2025-09-20 20:30:00
Venez assister à la représentation de la Compagnie Incantata, organisée par l'Association Musicale de Plailly. Elle aura lieu à la salle des fêtes de Mortefontaine à 20h30.
+33 6 08 73 38 43 musique60128@gmail.com
