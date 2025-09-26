Comédie musicale « Le Vent dans les saules » Maîche

Comédie musicale « Le Vent dans les saules » Maîche vendredi 26 septembre 2025.

Comédie musicale « Le Vent dans les saules »

Salle des fêtes Maîche Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Quand Taupe décide de quitter sa maison, il ne se doute pas un instant de ce qui l’attend dehors. Et surtout, il ignore à quel point cette décision va bouleverser sa vie. Il faut d’abord la connaissance de Rat, puis de Crapaud, et enfin, de Blaireau. Tous trois deviennent bientôt ses amis. Grâce à eux, Taupe découvre la rivière, parcourt les routes, explore la forêt. Dans tous ces endroits, nouveaux pou lui, il vit des moments de bonheur intense, mais il affronte aussi l’inquiétude et la peur.

Une comédie musicale familiale, tendre, et naturaliste, à ne pas manquer ! .

Salle des fêtes Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 41 97 65 animations.culturelles@mairie-maiche.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie musicale « Le Vent dans les saules » Maîche a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER