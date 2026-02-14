Comédie musicale « Le Voyage de Lao « , Théâtre Inox, Bordeaux

Comédie musicale « Le Voyage de Lao » Dimanche 22 février, 17h00 Théâtre Inox Gironde

Tarif : 9 € / 7 € avec le code CARTEJEUNE pour le titulaire de la carte jeune et son accompagnateur

Début : 2026-02-22T17:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:40:00+01:00

Fin : 2026-02-22T17:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:40:00+01:00

Comédie musicale spécial jeunesse

L’histoire

Lao est un jeune aventurier en quête d’une famille. Accompagné de son fidèle Doudou, il part à la découverte du monde et rencontre de nouveaux amis. Mais il a besoin de votre aide ! Ce sont les enfants qui guideront Lao tout au long de son aventure. L’interaction est au cœur du spectacle !

Un jour, Lao prend une grande décision : il veut trouver une famille. Mais qu’est-ce que c’est qu’une famille ? Sera-t-il capable de la reconnaître quand il la trouvera ?

À bord de sa montgolfière aux mille couleurs, il se pose des dizaines de questions, explore, expérimente et apprend. Au fil des rencontres avec des personnages attachants, sa quête d’amour devient une aventure qui le fait grandir.

À travers cette histoire poétique et touchante, découvrez les différentes formes de famille et comprenez qu’elles sont toutes uniques !

Voir la bande-annonce du spectacle

Créée dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité et de la Diversité 2023, avec le soutien de l’APGL et la Mission Égalité de la Ville de Bordeaux.

Mise en scène : Loïc Labaste

Écriture : Emmanuelle Anetas

Composition musicale et paroles : Lucia Hudson-Turner

Interprétation : Loïc Labaste, Lucia Hudson-Turner, Juliette Joannet

Théâtre Inox 11-13 Rue Fernand Philippart, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ui5EGLBubgw »}]

Spectacle musical jeunesse Comédie musicale Diversité

Compagnie En Décalé