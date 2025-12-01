Comédie musicale Les 10 commandements- L’envie d’aimer Quai de la Réunion Le Havre

Comédie musicale Les 10 commandements- L’envie d’aimer

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Les 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

