Comédie musicale Les glands Salle des fêtes Meslan

Comédie musicale Les glands

Salle des fêtes Rue de la Fontaine Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 16:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Les Glands suit l’épopée de trois jeunes glands tombés du Grand Chêne Sacré et embarqués dans une aventure initiatique à travers la forêt. Entre rencontres étonnantes, dangers et découvertes, ils apprennent la solidarité et la fragilité d’un écosystème. Une comédie musicale drôle et poétique qui allie théâtre et musique sur les thématiques de l’identification, la transmission et la transformation des êtres et qui laisse libre cours à l’imagination pour créer sa propre forêt. Un spectacle en partenariat avec le Strapontin, Pont-Scorff. A l’issue du spectacle, buvette et crêpes sont proposés par les ados du service jeunesse, pour financer leurs projets. Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Rue de la Fontaine Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 25 76

