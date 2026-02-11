Comédie musicale Les Misérables Théâtre Avranches

Comédie musicale Les Misérables

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

L’association ADEMIC à travaillé pendant deux ans pour permettre la réalisation d’un concert comédie Musicale Les Misérables avec plus de quinze personnes sur scène pour un show spectaculaire.

Samedi 7 mars 2026 de 20h30 à 22h45.

Dimanche 8 mars 2026 de 16h30 à 18h45.

Billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/association-d-expression-musicale-et-d-initiative-culturelle/evenements/les-miserables-2

Ou prévente Librairie Mille et une pages Avranches

Participants

Olivier VASSEUR Guillaume CURMER Anthéa DESPEAUX Christian SEGOUIN Véronique GALOPIN Constance BOHLINGER Armand PETTE Andréas PLANQUE Hina DROT Neji DROT Laure GASPAR Mathilde DESPEAUX Théo Guell Jean-Marc Sallard Damien Haughey. .

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 27 90 ovasseur1@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comédie musicale Les Misérables

L’événement Comédie musicale Les Misérables Avranches a été mis à jour le 2026-01-14 par OT MSM Normandie BIT Genêts