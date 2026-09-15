Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort Théâtre Jean-Richard Niort
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Jean-Richard · Niort
Informations pratiques
Niort
Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort
Théâtre Jean-Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-25 2026-09-26
Émilie revient, mais elle a bien grandi !
Dans « Émilie Jolie – Les pages de l’Ombre », l’héroïne redécouvre le livre qui a marqué son enfance. Entre ombre et lumière, cette adaptation moderne et poétique rend hommage à l’univers de Philippe Chatel tout en lui offrant une nouvelle dimension, plus adulte.
Inspirée de l’esthétique de Tim Burton, la mise en scène mêle humour, silhouettes, jeux d’ombres et de lumière pour créer un spectacle enchanteur, à découvrir en famille dès 8 ans. .
Théâtre Jean-Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 21 03 56
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English : Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort
L’événement Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin
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