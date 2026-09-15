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Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort Théâtre Jean-Richard Niort

vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Jean-Richard · Niort

Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort Théâtre Jean-Richard Niort

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Jean-Richard
Adresse
202 Avenue Saint-Jean d'Angély
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres
Tarif
16 16 16 Tarif de base - plein tarif

Niort

Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort

Théâtre Jean-Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-25 2026-09-26

Émilie revient, mais elle a bien grandi !

Dans « Émilie Jolie – Les pages de l’Ombre », l’héroïne redécouvre le livre qui a marqué son enfance. Entre ombre et lumière, cette adaptation moderne et poétique rend hommage à l’univers de Philippe Chatel tout en lui offrant une nouvelle dimension, plus adulte.

Inspirée de l’esthétique de Tim Burton, la mise en scène mêle humour, silhouettes, jeux d’ombres et de lumière pour créer un spectacle enchanteur, à découvrir en famille dès 8 ans.   .

Théâtre Jean-Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 21 03 56 

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English : Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort

L’événement Comédie musicale – Les pages de l’ombre d’Emilie Jolie à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin

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