Comédie musicale « L’Île mystérieuse » Cathédrale Saint-Antonin Pamiers

Comédie musicale « L’Île mystérieuse » Samedi 20 septembre, 17h00 Cathédrale Saint-Antonin Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

« L’île mystérieuse » – Une comédie musicale solidaire et pleine d’émotion

Le Secours Catholique vous invite à vivre une expérience unique : une comédie musicale imaginée, écrite et interprétée par des personnes accompagnées par l’association, aux côtés de bénévoles engagés.

« L’île mystérieuse » vous entraîne dans une aventure théâtrale haute en couleurs, entre théâtre, chant et danse. Suivez le capitaine et son équipage dans une odyssée pleine de rebondissements, à la découverte d’une île pleine de secrets et de rencontres inattendues…

Un moment chaleureux, sincère et festif, pour découvrir le talent et la créativité de celles et ceux que le Secours Catholique accompagne au quotidien. Une belle leçon d’humanité… et de joie partagée !

Renseignements : Marie Lestand – 06 47 47 25 23

Proposé par le Secours Catholique

Cathédrale Saint-Antonin Place du Mercadal, 09100 Pamiers, France Pamiers 09100 Ariège Occitanie En 1499, l’église du Mercadal est élevée au rang de cathédrale. Cet édifice est la première église de la ville construite au XIIe siècle. Il n’en subsiste actuellement que le portail roman et les chapiteaux historiés. Au XIIIe siècle, l’église est agrandie. Il ne reste de cette intervention que le clocher-porche. La cathédrale est en partie détruite entre 1557 et 1577. En 1662 début la reconstruction avec intégration des parties sauvées. L’édifice se compose d’une nef unique avec chapelles, terminée par un chevet à cinq pans. A la Révolution, l’église sert d’entrepôt pour les fourrages de l’armée. Divers restaurations sont entreprises au cours du XIXe siècle, après le rétablissement du siège (choeur, clocher et toitures de 1833 à 1875, abside et transept de 1851 à 1863…). Le maître-autel est construit entre 1838 et 1847.

© Secours catholique