Comédie Musicale Louis XXV, une histoire qui déconne ! Le Temple-de-Bretagne
Début : 2025-11-29 20:30:00
2025-11-29
spectacle plein de bonne humeur Louis XXV, une histoire qui déconne !
Le chateau du Roi Louis XXV serait-il hanté ?
Résolvez ce mystère en compagnie des 8 personnages totalement décalés Roi, marquise, marraine Bonne Fée, troubadours, valet, dragon et chevalier !
Tarif: 14 euros Dès 7 ans
Auteur et metteur en scène Kevin Clausier .
Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 02 87
