Comédie Musicale Louis XXV, une histoire qui déconne ! Le Temple-de-Bretagne

Comédie Musicale Louis XXV, une histoire qui déconne !

Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique

spectacle plein de bonne humeur Louis XXV, une histoire qui déconne !

Le chateau du Roi Louis XXV serait-il hanté ?

Résolvez ce mystère en compagnie des 8 personnages totalement décalés Roi, marquise, marraine Bonne Fée, troubadours, valet, dragon et chevalier !

Tarif: 14 euros Dès 7 ans

Auteur et metteur en scène Kevin Clausier .

