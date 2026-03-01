Comédie musicale L’Ours & la Diva

16 rue Lamennais Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez assister à la représentation de l’Ours et la Diva. Entre comédie musicale, cabaret et chant lyrique, vous découvrirez les aventures d’une femme de ménage.

Au bénéfice de Déchaîne ton cœur .

Une comédie musicale mise en scène de Philippe Sohier, avec Annick de Grom et Benoît Anet.

Programmée Festival Off Avignon 2026.

Réservation conseillée au 06 79 98 64 00 .

16 rue Lamennais Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 79 98 64 00

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English : Comédie musicale L’Ours & la Diva

L’événement Comédie musicale L’Ours & la Diva Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ