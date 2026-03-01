Comédie musicale L’Ours & la Diva Douarnenez
Comédie musicale L’Ours & la Diva Douarnenez dimanche 29 mars 2026.
Comédie musicale L’Ours & la Diva
16 rue Lamennais Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez assister à la représentation de l’Ours et la Diva. Entre comédie musicale, cabaret et chant lyrique, vous découvrirez les aventures d’une femme de ménage.
Au bénéfice de Déchaîne ton cœur .
Une comédie musicale mise en scène de Philippe Sohier, avec Annick de Grom et Benoît Anet.
Programmée Festival Off Avignon 2026.
Réservation conseillée au 06 79 98 64 00 .
16 rue Lamennais Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 79 98 64 00
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English : Comédie musicale L’Ours & la Diva
L’événement Comédie musicale L’Ours & la Diva Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ