Comédie musicale : Merlin, les nouvelles aventures TST Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Comédie musicale : Merlin, les nouvelles aventures

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21 15:00:00

fin : 2027-04-21 16:00:00

Date(s) :

2027-04-21

Après ses célèbres aventures avec Arthur il y a plus de cent ans, Merlin profite de sa retraite bien méritée dans sa chère forêt de Brocéliande, non loin de Viviane, la dame du Lac, qui veille sur Excalibur.

Mais le repos est terminé pour Merlin. L’épée aux pouvoirs magiques vient d’être dérobée par la terrible et maléfique Fée Morgane, accompagnée de son sbire idiot et gaffeur Gorolt.

Il reste très peu de temps à Merlin pour dénicher celui qui sera en mesure de retrouver l’épée et d’empêcher Morgane d’avoir tous les pouvoirs… Le seul qui sera digne d’être l’héritier d’Arthur.

Mais au fait, et s’il s’agissait d’une héritière… ?

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

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English :

L’événement Comédie musicale : Merlin, les nouvelles aventures Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX