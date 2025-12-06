Comédie musicale Mission Noël Cabaret Le Bongo Saint-Marcel-lès-Valence

Comédie musicale Mission Noël

Cabaret Le Bongo 15 rue des plaines Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22

Comédie musicale pour toute la famille ​1h de spectacle mêlant comédie musicale et arts du cirque !

Après le spectacle, rencontre avec le Père Noël !

À l’approche des fêtes, c’est la sortie parfaite pour rêver et s’émerveiller en famille.

Cabaret Le Bongo 15 rue des plaines Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 05 02 contact@lebongo.com

English :

Musical comedy for the whole family: ?1-hour show combining musical comedy and circus arts!

After the show, meet Santa Claus!

With the festive season just around the corner, this is the perfect outing for the whole family to dream and marvel.

German :

Musical für die ganze Familie: ?1 Stunde Show mit einer Mischung aus Musical und Zirkuskünsten!

Nach der Vorstellung: Treffen mit dem Weihnachtsmann!

Da die Feiertage bevorstehen, ist dies der perfekte Ausflug, um mit der ganzen Familie zu träumen und zu staunen.

Italiano :

Commedia musicale per tutta la famiglia: uno spettacolo di un’ora che unisce commedia musicale e arti circensi!

Dopo lo spettacolo, incontro con Babbo Natale!

Con le festività natalizie alle porte, questa è la gita perfetta per far sognare e meravigliare tutta la famiglia.

Espanol :

Comedia musical para toda la familia: ¡un espectáculo de 1 hora que combina comedia musical y artes circenses!

Después del espectáculo, ¡conozca a Papá Noel!

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, esta es la excursión perfecta para que toda la familia sueñe y se maraville.

