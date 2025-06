Comédie musicale Nellie Bly Sarrebourg 1 juillet 2025 19:00

Moselle

Comédie musicale Nellie Bly COSEC rue Pierre de Coubertin Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mardi Mercredi 2025-07-01 19:00:00

2025-07-01 22:00:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-02

nellie Bly est une comédie musicale et une création inspirée de l’histoire vraie d’Elisabeth Jane Cochrane, journaliste américaine du XIXe siècle. Sur scène, plus de 150 chnateurs, comédiens, danseurs, musiciens et techniciens. Cette aniamtion est proposée par les élèves de l’école et du collège de Cirey-sur-Vezouze et par l’orchestre du CRIS Cnservatoire de Sarrebourg. La réservatione st obligatoire par internet. Les places sont gratuites.Tout public

COSEC rue Pierre de Coubertin

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07

English :

nellie Bly is a musical comedy and creation inspired by the true story of Elisabeth Jane Cochrane, a 19th-century American journalist. More than 150 actors, dancers, musicians and technicians are on stage. The show is presented by students from Cirey-sur-Vezouze school and college, and by the CRIS Cnservatoire de Sarrebourg orchestra. Reservations must be made online. Tickets are free.

German :

nellie Bly ist ein Musical und eine Uraufführung, die auf der wahren Geschichte von Elisabeth Jane Cochrane, einer amerikanischen Journalistin des 19. Jahrhunderts, basiert. Auf der Bühne stehen mehr als 150 Sänger, Schauspieler, Tänzer, Musiker und Techniker. Diese Veranstaltung wird von den Schülern der Schule und des Collège von Cirey-sur-Vezouze und dem Orchester des CRIS Cnservatoire de Sarrebourg angeboten. Eine Reservierung ist per Internet erforderlich. Die Plätze sind kostenlos.

Italiano :

nellie Bly è una commedia musicale ispirata alla vera storia di Elisabeth Jane Cochrane, una giornalista americana del XIX secolo. In scena ci sono più di 150 attori, ballerini, musicisti e tecnici. L’evento è realizzato dagli allievi della scuola e del collegio di Cirey-sur-Vezouze e dall’orchestra del CRIS Conservatorio di Sarrebourg. Le prenotazioni devono essere effettuate online. I biglietti sono gratuiti.

Espanol :

nellie Bly es una comedia musical inspirada en la historia real de Elisabeth Jane Cochrane, periodista estadounidense del siglo XIX. Más de 150 actores, bailarines, músicos y técnicos están en escena. La puesta en escena corre a cargo de los alumnos de la escuela y el colegio de Cirey-sur-Vezouze y de la orquesta del Conservatorio CRIS Sarrebourg. Las reservas deben hacerse en línea. Las entradas son gratuitas.

