Comédie musicale Notre Dame de Paris Braine
Comédie musicale Notre Dame de Paris Braine vendredi 3 juillet 2026.
Braine
Comédie musicale Notre Dame de Paris
2 Avenue Pierre Becret Braine Aisne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:30:00
fin : 2026-07-05 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Les 3, 4 et 5 juillet, plongez avec Sing Sing dans les pages d’un grand classique de la littérature française avec Notre-Dame de Paris, la Comédie Musicale !
Adaptée au site magique du parvis de l’église Saint-Yved de Braine, un spectacle animé par la troupe des 90 comédiens chanteurs du groupe Vocal Sing Sing, accompagnés de 4 chevaux et de feux d’artifice.
Les 3, 4 et 5 juillet, plongez avec Sing Sing dans les pages d’un grand classique de la littérature française avec Notre-Dame de Paris, la Comédie Musicale !
Adaptée au site magique du parvis de l’église Saint-Yved de Braine, un spectacle animé par la troupe des 90 comédiens chanteurs du groupe Vocal Sing Sing, accompagnés de 4 chevaux et de feux d’artifice. .
2 Avenue Pierre Becret Braine 02220 Aisne Hauts-de-France +33 000000000 groupevocalsingsing@gmail.com
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English :
On July 3, 4 and 5, take a plunge with Sing Sing into the pages of a great classic of French literature with Notre-Dame de Paris, the Musical Comedy!
Adapted to the magical setting of the forecourt of Braine’s Saint-Yved church, the show is brought to life by a troupe of 90 singing actors from the Vocal Sing Sing group, accompanied by 4 horses and fireworks.
L’événement Comédie musicale Notre Dame de Paris Braine a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Soissonnais-Valois
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