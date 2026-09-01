Comédie musicale Oliver Twist Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Informations pratiques

Saint-Romain-de-Colbosc

Comédie musicale Oliver Twist

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Oliver Twist ou quand les Misérables rencontrent les Enfants du Paradis …

Six jeunes talents aguerris au théâtre musical, comédiens, chanteurs et danseurs-claquettistes s’emparent du roman de Charles Dickens et nous content l’histoire d’Oliver Twist à la manière des bonimenteurs du 19ème siècle. Passant de la narration à l’incarnation, ils interprètent les foisonnants personnages de ce récit fondateur, passant de l’ambiance des bas-fonds de Londres aux beaux quartiers de Pentonville.

À l’image du roman, la mise en scène se veut toute en poésie et en contrastes, allant du clair-obscur aux tableaux colorés et de la satire au mélodrame. Convoquant le théâtre d’ombres, le burlesque à la Charlie Chaplin et des ballets inventifs, telle la poursuite en claquettes à travers les rues de Londres, cette comédie musicale parsemée de chœurs et de grandes mélodies est interprétée par de belles voix au service de l’émotion.

Un spectacle qui se veut à la fois ludique et profond pour plonger enfants et adultes dans cette fresque sociale qui encore aujourd’hui n’a rien perdu de son impact !

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

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English : Comédie musicale Oliver Twist

L’événement Comédie musicale Oliver Twist Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie