Comédie musicale Oliver Twist Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc
mardi 15 décembre 2026 · Rue Henri Odièvre · Saint-Romain-de-Colbosc
Informations pratiques
Saint-Romain-de-Colbosc
Comédie musicale Oliver Twist
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:00:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Oliver Twist ou quand les Misérables rencontrent les Enfants du Paradis …
Six jeunes talents aguerris au théâtre musical, comédiens, chanteurs et danseurs-claquettistes s’emparent du roman de Charles Dickens et nous content l’histoire d’Oliver Twist à la manière des bonimenteurs du 19ème siècle. Passant de la narration à l’incarnation, ils interprètent les foisonnants personnages de ce récit fondateur, passant de l’ambiance des bas-fonds de Londres aux beaux quartiers de Pentonville.
À l’image du roman, la mise en scène se veut toute en poésie et en contrastes, allant du clair-obscur aux tableaux colorés et de la satire au mélodrame. Convoquant le théâtre d’ombres, le burlesque à la Charlie Chaplin et des ballets inventifs, telle la poursuite en claquettes à travers les rues de Londres, cette comédie musicale parsemée de chœurs et de grandes mélodies est interprétée par de belles voix au service de l’émotion.
Un spectacle qui se veut à la fois ludique et profond pour plonger enfants et adultes dans cette fresque sociale qui encore aujourd’hui n’a rien perdu de son impact !
Réservation obligatoire .
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92
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English : Comédie musicale Oliver Twist
L’événement Comédie musicale Oliver Twist Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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