Comédie musicale Panique à Mistral Valley L’Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

Comédie musicale Panique à Mistral Valley L’Alpilium Saint-Rémy-de-Provence samedi 27 septembre 2025.

Comédie musicale Panique à Mistral Valley

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 20h30. L’Alpilium Av. Mal de Lattre de Tassigny, Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez découvrir la comédie musicale panique à Mistral Valley à l’Alpilium à Saint-Rémy-de-Provence le samedi 27 septembre à 20h30 !Familles

Découvrez la comédie musicale panique à Mistral Valley à l’Alpilium à Saint-Rémy-de-Provence le samedi 27 septembre à 20h30 !



Comédie musicale d’ACE Danse. .

L’Alpilium Av. Mal de Lattre de Tassigny, Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 14 74 67 acedanse@gmail.com

English :

Come and discover the musical comedy Panique à Mistral Valley at the Alpilium in Saint-Rémy-de-Provence on Saturday 27 September at 8.30 pm!

German :

Entdecken Sie das Musical „Panique à Mistral Valley” im Alpilium in Saint-Rémy-de-Provence am Samstag, den 27. September um 20:30 Uhr!

Italiano :

Venite a vedere la commedia musicale: panique à Mistral Valley all’Alpilium di Saint-Rémy-de-Provence sabato 27 settembre alle 20.30!

Espanol :

Venga a ver la comedia musical: panique à Mistral Valley en el Alpilium de Saint-Rémy-de-Provence el sábado 27 de septiembre a las 20:30 h

L’événement Comédie musicale Panique à Mistral Valley Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles