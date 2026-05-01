Comédie Musicale Picnic en Goguette Fontaine-Étoupefour
Comédie Musicale Picnic en Goguette Fontaine-Étoupefour vendredi 29 mai 2026.
Fontaine-Étoupefour
Comédie Musicale Picnic en Goguette
6 Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Comédie Musicale Picnic en Goguette 29 mai 20h
Comédie Musicale Picnic en Goguette 29 mai 20h Fontaine-Étoupefour .
6 Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comédie Musicale Picnic en Goguette
Musical comedy Picnic en Goguette 29 May 8pm
L’événement Comédie Musicale Picnic en Goguette Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-05-21 par Orne Odon Tourisme