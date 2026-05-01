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Comédie Musicale Picnic en Goguette Fontaine-Étoupefour

Comédie Musicale Picnic en Goguette Fontaine-Étoupefour vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 6 Impasse du Stade Jules Quesnel

Ville : 14790 Fontaine-Étoupefour

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Fontaine-Étoupefour

Comédie Musicale Picnic en Goguette

6 Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Comédie Musicale Picnic en Goguette 29 mai 20h
Comédie Musicale Picnic en Goguette 29 mai 20h Fontaine-Étoupefour   .

6 Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32 

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English : Comédie Musicale Picnic en Goguette

Musical comedy Picnic en Goguette 29 May 8pm

L’événement Comédie Musicale Picnic en Goguette Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-05-21 par Orne Odon Tourisme