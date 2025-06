Comédie musicale » Pinocchio Opéra jazz » – Atrium Dax 2 juillet 2025 20:30

Landes

Comédie musicale » Pinocchio Opéra jazz » Atrium 1 cours Foch Dax Landes

2025-07-02 20:30:00

2025-07-03

2025-07-02

Par le Chœur en scène des Petits PolySongs .

Pinocchio n’est pas un pantin comme les autres. Né de l’imagination d’un menuisier nommé Gepetto, il parle et se comporte comme un enfant crédule, désobéissant et paresseux. Pour devenir, comme il le souhaiterait, un vrai petit garçon, il accepte néanmoins de se rendre à l’école pour y apprendre à lire et à écrire. Mais, son insouciance et son incorrigible naïveté l’entrainent dans de périlleuses aventures et l’éloignent de Gepetto qui part à sa recherche… Au terme d’un long voyage initiatique au cours duquel Pinocchio va petit à petit faire l’apprentissage de la vie, les deux personnages se retrouvent enfin. Mais le menuisier est devenu un vieil homme fatigué… Il est grand temps pour Pinocchio de quitter ses habits de marionnette et devenir le petit garçon en chair et en os qu’il a toujours rêvé d’être afin de venir en aide à son papa. .

Atrium 1 cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

