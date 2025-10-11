Comédie musicale Pinocchio Opéra Jazz Rion-des-Landes

Comédie musicale Pinocchio Opéra Jazz

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Cette compagnie professionnelle réunit 52 jeunes artistes âgés de 7 à 18 ans qui explorent diverses disciplines artistiques chant, théâtre, danse et mise en scène. Ensemble, ils ont créé une nouvelle comédie musicale, Pinocchio Opéra Jazz, proposant un spectacle vivant intergénérationnel enrichi de jeux de son et lumière, de costumes et de décors soignés.

Cet évènement est une belle occasion de découvrir un spectacle vivant de qualité, mêlant danse, chant et théâtre. .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine jsrchaussonsetcompagnie@gmail.com

English : Comédie musicale Pinocchio Opéra Jazz

This professional company brings together 52 young artists aged 7 to 18 who explore a variety of artistic disciplines: singing, acting, dancing and directing. Together, they have created a new musical, Pinocchio Opéra Jazz.

German : Comédie musicale Pinocchio Opéra Jazz

Diese professionelle Theatergruppe vereint 52 junge Künstler im Alter von 7 bis 18 Jahren, die verschiedene künstlerische Disziplinen erforschen: Gesang, Theater, Tanz und Regie. Gemeinsam haben sie ein neues Musical, Pinocchio Opera Jazz, geschaffen.

Italiano :

Questa compagnia professionale riunisce 52 giovani artisti di età compresa tra i 7 e i 18 anni che esplorano diverse discipline artistiche: canto, recitazione, danza e regia. Insieme hanno creato un nuovo musical, Pinocchio Opéra Jazz.

Espanol : Comédie musicale Pinocchio Opéra Jazz

Esta compañía profesional reúne a 52 jóvenes artistas de 7 a 18 años que exploran diversas disciplinas artísticas: canto, interpretación, baile y dirección. Juntos han creado un nuevo musical, Pinocho Opéra Jazz.

