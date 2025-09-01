Comédie musicale « Pompon Pompon » Rethel

Comédie musicale « Pompon Pompon » Rethel dimanche 18 janvier 2026.

Comédie musicale « Pompon Pompon »

16 place Hélène Cyminski Rethel Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Jeudi 13 mars Crèche, école maternelle, école primaire, collège, lycée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-18

Admiré dans le monde entier, Pompon, l’ours blanc du musée d’Orsay, devrait être heureux. Sauf qu’il lui manque l’essentiel la banquise, qu’il ne connaît pourtant pas. Un soir, guidé par Marie, La Petite danseuse de Degas et ses amis monstres Marfou, Grapus et Pernimasse de Léopold Chauveau, il part mener l’enquête, questionnant les autres œuvres ont-elles déjà entendu parler de cette glace divine ? Savent-elles où elle se trouve ? Ont-elles une idée de ce à quoi elle ressemble ? Du Bouddha d’Odilon Redon, à La Sorcière au chat noir de Paul Ranson, en passant par Le Chevalier aux fleurs de Georges Rochegrosse, tous ses voisins vont l’aider dans sa quête… A partir de 4 ans

.

16 place Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

English :

Admired the world over, Pompon, the Musée d?Orsay?s polar bear, should be happy. But he’s missing the essential thing: the ice floe, which he’s never even seen. One evening, guided by Marie, Degas? La Petite danseuse and his monster friends Marfou, Grapus and Pernimasse by Léopold Chauveau, he sets off to investigate, questioning the other works: have they ever heard of this divine ice? Do they know where it is? Do they have any idea what it looks like? From Odilon Redon?s Bouddha, to Paul Ranson?s La Sorcière au chat noir, via Georges Rochegrosse?s Le Chevalier aux fleurs, all his neighbors will help him in his quest? Ages 4 and up

German :

Der auf der ganzen Welt bewunderte Eisbär Pompon aus dem Musée d’Orsay sollte eigentlich glücklich sein. Nur fehlt ihm das Wichtigste: die Eisscholle, die er nicht kennt. Eines Abends macht er sich unter der Führung von Marie, der kleinen Tänzerin von Degas und seinen Monsterfreunden Marfou, Grapus und Pernimasse von Léopold Chauveau auf den Weg, um Nachforschungen anzustellen und die anderen Werke zu befragen: Haben sie schon einmal von diesem göttlichen Eis gehört? Wissen sie, wo es sich befindet? Haben sie eine Ahnung, wie es aussieht? Von Odilon Redons Buddha über Paul Ransons La Sorcière au chat noir bis hin zu Georges Rochegroses Le Chevalier aux fleurs alle seine Nachbarn werden ihm bei seiner Suche helfen? Ab 4 Jahren

Italiano :

Ammirato in tutto il mondo, Pompon, l’orso polare del Museo d’Orsay, dovrebbe essere felice. Ma gli manca l’essenziale: la banchisa, che non ha mai visto. Una sera, guidato da Marie, La Petite danseuse di Degas e dai suoi amici mostri Marfou, Grapus e Pernimasse di Léopold Chauveau, si mette a indagare, chiedendo alle altre opere: hanno mai sentito parlare di questo ghiaccio divino? Sanno dove si trova? Hanno idea del suo aspetto? Da Bouddha di Odilon Redon a La Sorcière au chat noir di Paul Ranson e Le Chevalier aux fleurs di Georges Rochegrosse, tutti i suoi vicini lo aiuteranno nella sua ricerca? Dai 4 anni in su

Espanol :

Admirado en todo el mundo, Pompon, el oso polar del Museo de Orsay, debería ser feliz. Pero le falta lo esencial: la banquisa, que nunca ha visto. Una noche, guiado por Marie, La Petite danseuse de Degas y sus monstruosos amigos Marfou, Grapus y Pernimasse de Léopold Chauveau, se pone a investigar, preguntando a las demás obras: ¿han oído hablar alguna vez de este hielo divino? ¿Saben dónde está? ¿Tienen idea de cómo es? Desde Bouddha, de Odilon Redon, hasta La Sorcière au chat noir, de Paul Ranson, pasando por Le Chevalier aux fleurs, de Georges Rochegrosse, todos sus vecinos le ayudarán en su búsqueda? A partir de 4 años

L’événement Comédie musicale « Pompon Pompon » Rethel a été mis à jour le 2025-09-01 par Ardennes Tourisme