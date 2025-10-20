Comédie musicale pour enfant : Aladin et la lampe merveilleuse (dès 3 ans) Théâtre La Comédie du Mas du pont Le Crès

Un voyage féerique dès 3 ans avec Aladin, Jasmine, la Génie et Jafar : magie, musique, danse et rires au cœur des Mille et une Nuits !

**Pour toute la famille à partir de 3 ans !**

Rejoignez Aladin dans sa conquête de la belle Jasmine, et laissez-vous emporter par la magie, la musique et la danse !

Shérazade, Princesse des Mille et une Nuits, vous contera l’histoire d’Aladin, enfant du souk.

Amoureux de la belle Jasmine, il fera tout pour la conquérir, aidé par La Génie. Mais c’est sans compter sur le méchant Jafar qui fera tout pour l’empêcher d’y parvenir !

Venez à la rencontre de tous ces personnages de légende, Jafar, Génie, Le Calife, Aladin, et bien sûr, la belle Jasmine, qui vous feront voyager à travers chansons, tours de magie rigolos et danse !

_Avec Ingrid Courrèges, « The Voice » Team Florent Pagny_

_Artistes : Florian Ange MARTINEZ, David COURRÈGES, Ingrid COURRÈGES_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-26T16:45:00.000+01:00

https://www.lpfprod.com/aladin

Théâtre La Comédie du Mas du pont Mas du pont, 34920 Le Crès Le Crès 34920 Hérault