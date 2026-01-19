Comédie musicale Stage théâtre, musique et danse Ecole de musique Clamecy

Comédie musicale Stage théâtre, musique et danse

Ecole de musique 30 rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

Date(s) :

2026-02-09

L’école de musique et de danse du Haut Nivernais Val d’Yonne propose un stage théâtre, musique et danse sous le thème de la comédie musicale Restitution à la MLAC Pour les 8 ans et +

Renseignements et inscriptions au 03 86 27 09 88 Gratuit .

Ecole de musique 30 rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 88 enseignementartistique@cchnvy.fr

