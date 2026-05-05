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Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat

Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 03150 Sanssat

Département : Allier

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif 6/11 ans 10€

Sanssat

Comédie Musicale Sur un air de WICKED

Place de la mairie Sanssat Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif 6/11 ans 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Sur un air de Wicked , la comédie musicale, les 26, 27 juin et 3, 4 juillet 2026, sur la place de la Mairie à Sanssat.
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Place de la mairie Sanssat 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 43 26 77  ascm03@gmail.com

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English :

Sur un air de Wicked , the musical, June 26, 27 and July 3, 4, 2026, on the Place de la Mairie in Sanssat.

L’événement Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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