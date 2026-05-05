Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat
Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat vendredi 3 juillet 2026.
Sanssat
Comédie Musicale Sur un air de WICKED
Place de la mairie Sanssat Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif 6/11 ans 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Sur un air de Wicked , la comédie musicale, les 26, 27 juin et 3, 4 juillet 2026, sur la place de la Mairie à Sanssat.
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Place de la mairie Sanssat 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 43 26 77 ascm03@gmail.com
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English :
Sur un air de Wicked , the musical, June 26, 27 and July 3, 4, 2026, on the Place de la Mairie in Sanssat.
L’événement Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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