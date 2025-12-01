Comédie musicale Trois souris Salle de l’Envol Longèves
Comédie musicale Trois souris Salle de l’Envol Longèves samedi 20 décembre 2025.
Comédie musicale Trois souris
Salle de l’Envol Le Peu Longèves Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
gratuit pour les moins de 12 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La compagnie Mouvance présente Trois souris… , une comédie musicale d’après la nouvelle d’Agatha Christie.
Adaptation et mise en scène de Cécile Bersegeay.
Réservation conseillée par téléphone ou sur le site internet.
.
Salle de l’Envol Le Peu Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 26 68 61 contact@mouvances.ovh
English :
La compagnie Mouvance presents Trois souris… , a musical comedy based on the novel by Agatha Christie.
Adapted and directed by Cécile Bersegeay.
Reservations recommended by phone or on the website.
L’événement Comédie musicale Trois souris Longèves a été mis à jour le 2025-12-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin