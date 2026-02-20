Comédie musicale Vous avez dit Win-Win ? Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Comédie musicale Vous avez dit Win-Win ?

Plongez dans une histoire pleine d’humour, d’émotions et de surprises !

Vous avez dit Win Win ? est la nouvelle création originale de la troupe de comédies musicales Echos de Scène de Sautron.

La très respectable et jusque-là prospère entreprise de jouets de Michel se trouve bousculée par la start-up audacieuse de Tom et ses jeux vidéo, nouvellement installée au coin de la rue.

Pour survivre, ces deux entreprises aux univers diamétralement opposés doivent travailler ensemble et cohabiter sous le même toit ! Zizanies, quiproquos, conflits de générations et amours impossibles auront la part belle dans cette nouvelle création pétillante portée par les comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens de la troupe ECHOS DE SCENE!

Une mise en scène et des chorégraphies rythmées et aussi plus de 20 chansons interprétées avec brio par nos 20 artistes, accompagnés par l’énergie unique de notre orchestre live. Déjà plus de 1500 Spectateurs conquis! Soirée mémorable garantie!

Un entracte de 20 min avec bar et snacks

Réservations sur echosdescene.fr ou au 06 83 67 21 83

Tarif standard 18€

Tarif associations Beaupréau-en-Mauges 15€

Tarif -18ans 10€ .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire

