Comédie musicale : Washing Machine présente « Billy laverie est belle » Maison Pour Tous Brives-Charensac
jeudi 22 octobre 2026 · Maison Pour Tous · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
Comédie musicale : Washing Machine présente « Billy laverie est belle »
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Comédie musicale rock et philosophique à partir de 6 ans.
Bernie Tapar, Mike Martin et Peter Bonny, les 3 employés de la LAVERIE KIKI sont contrariés. Ils découvrent un matin, en ouvrant la laverie qu’une machine est cassée.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr
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English :
A rock and philosophical musical for ages 6 and up.
Bernie Tapar, Mike Martin, and Peter Bonny, the three employees at the KIKI LAUNDROMAT, are frustrated. One morning, when they open the laundromat, they discover that a machine is broken.
L’événement Comédie musicale : Washing Machine présente « Billy laverie est belle » Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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