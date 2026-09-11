Comédie musicale : Washing Machine présente « Billy laverie est belle » Maison Pour Tous Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Comédie musicale : Washing Machine présente « Billy laverie est belle »

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Comédie musicale rock et philosophique à partir de 6 ans.

Bernie Tapar, Mike Martin et Peter Bonny, les 3 employés de la LAVERIE KIKI sont contrariés. Ils découvrent un matin, en ouvrant la laverie qu’une machine est cassée.

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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

A rock and philosophical musical for ages 6 and up.

Bernie Tapar, Mike Martin, and Peter Bonny, the three employees at the KIKI LAUNDROMAT, are frustrated. One morning, when they open the laundromat, they discover that a machine is broken.

L’événement Comédie musicale : Washing Machine présente « Billy laverie est belle » Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay