Comédie Pièce de Théâtre Ils en sortiront changés SALLE DES FETES Arromanches-les-Bains

Comédie Pièce de Théâtre Ils en sortiront changés

SALLE DES FETES PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains Calvados

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

2026-03-08

Arromanches Loisirs Culture invite La Troupe de l'Escarpin et ses 8 comédiens.

Synopsis Dans un parc, 2 jeunes femmes gourous animent un stage pour retrouver de la sérénité. Un groupe de personnages très différents les uns des autres vont participer à ce stage pour changer leur karma .

Arromanches Loisirs Culture invite La Troupe de l’Escarpin pour une comédie Ils en sortiront changés

DIMANCHE 8 MARS à 15h00, à la Salle des Fêtes d’Arromanches.

Pièce de théâtre de Pauline Corderoch,

Mise en scène de Delphine Brouillet et Manon Gaunet.

Ils seront 8 comédiens sur scène.

Voici le synopsis Dans un parc, deux jeunes femmes gourous animent un stage pour retrouver de la sérénité. Un groupe de personnages très différents les uns des autres vont participer à ce stage pour changer leur karma .

Entre câlins aux arbres et ateliers du rire (etc…), ils vont progressivement évoluer ! Mais quelle nouvelle vie les attend à la fin de ce stage ?

Entrée Libre. .

SALLE DES FETES PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 6 84 35 35 16 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

English : Comédie Pièce de Théâtre Ils en sortiront changés

Arromanches Loisirs Culture invites La Troupe de l’Escarpin and its 8 actors.

Synopsis: In a park, 2 young women gurus run a course to find serenity . A group of very different characters take part in this course to change their karma .

L’événement Comédie Pièce de Théâtre Ils en sortiront changés Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Bayeux Intercom