Comédie Plan à 3 Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Comédie Plan à 3

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Une comédie caliente et participative où Pierre-Antoine et Camille, couple de trentenaires, tentent de raviver leur libido et rompre la routine sexuelle, tout en embarquant le public dans leur délire sans filtre. Un mélange de rires et d’audace.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

A caliente, participative comedy in which Pierre-Antoine and Camille, a couple in their thirties, try to rekindle their libido and break their sexual routine, while drawing the audience into their unfiltered delirium. A mix of laughter and audacity.

