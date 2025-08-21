Comédie Polar Polar L’Ancre des mots Erquy

Comédie Polar Polar L'Ancre des mots Erquy dimanche 25 janvier 2026.

L'Ancre des mots 11 Square de l'Hôtel de Ville Erquy Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-25 17:00:00

Lorsque la célèbre chaîne de cafés Starbouc décide de s’implanter dans la ville paisible et enneigée de Snowborg, deux policiers se retrouvent confrontés à des meurtres mystérieux. Un complot mondial se cacherait-il dans une simple tasse de café ? Snowborg retrouvera-t-elle enfin la paix ? Est-il nécessaire d’avoir un frigo quand il fait -14° toute l’année ? Tempête de neige, tire-fesses, et macchiato sans sucre sont au programme de cette folle enquête. Après « Issue de Secours » (meilleur spectacle d’humour aux P’tits Molières 2018), le duo Benjamin et Hadrien déclenche à nouveau une avalanche de rires !

Réservation auprès du Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy et sur le site Hello asso. .

L’Ancre des mots 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

