Comédie : Poupée gonflante Smart Café Théâtre Brives-Charensac
samedi 7 novembre 2026 · Smart Café Théâtre · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
Comédie : Poupée gonflante
Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
spectacle seul
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Après 15 ans de mariage c’est la Saint Valentin de trop !
L’échange de cadeau vire à la catastrophe !
Tout fout le camp comme on dit : « à part un miracle on n’est pas sorti des ronces. »
Mais l’amour n’a pas dit son dernier mot !
.
Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
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English :
After 15 years of marriage, this Valentine’s Day is one too many!
The gift exchange turns into a disaster!
Everything’s going to hell, as they say: %AB %E0 Unless a miracle happens, we’re not out of the woods yet. %BB
But love hasn’t had its final say yet!
L’événement Comédie : Poupée gonflante Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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