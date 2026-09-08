Comédie : Poupée gonflante Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Comédie : Poupée gonflante

Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Après 15 ans de mariage c’est la Saint Valentin de trop !

L’échange de cadeau vire à la catastrophe !

Tout fout le camp comme on dit : « à part un miracle on n’est pas sorti des ronces. »

Mais l’amour n’a pas dit son dernier mot !

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Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

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English :

After 15 years of marriage, this Valentine’s Day is one too many!

The gift exchange turns into a disaster!

Everything’s going to hell, as they say: %AB %E0 Unless a miracle happens, we’re not out of the woods yet. %BB

But love hasn’t had its final say yet!

L’événement Comédie : Poupée gonflante Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay