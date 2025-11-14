COMÉDIE POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHÉS Perpignan
COMÉDIE POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHÉS
113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 16
Début : Lundi 2026-04-02 17:30:00
fin : 2026-04-12
2026-04-02 2026-04-05 2026-04-09 2026-04-12
La Boîte à Rire Qui de l’œuf ou du canard…vous fera vibrer?
113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
La Boîte à Rire: Which of the egg or the duck will thrill you?
German :
La Boîte à Rire: Wer wird Sie begeistern, das Ei oder die Ente?
Italiano :
La Boîte à Rire: Quale uovo o quale anatra vi entusiasmerà?
Espanol :
La Boîte à Rire: ¿Cuál de los dos, el huevo o el pato, le entusiasmará?
L’événement COMÉDIE POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHÉS Perpignan a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN TOURISME