COMÉDIE POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHÉS Perpignan jeudi 2 avril 2026.

113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Début : Lundi 2026-04-02 17:30:00
fin : 2026-04-12

2026-04-02 2026-04-05 2026-04-09 2026-04-12

La Boîte à Rire Qui de l’œuf ou du canard…vous fera vibrer?
113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

La Boîte à Rire: Which of the egg or the duck will thrill you?

German :

La Boîte à Rire: Wer wird Sie begeistern, das Ei oder die Ente?

Italiano :

La Boîte à Rire: Quale uovo o quale anatra vi entusiasmerà?

Espanol :

La Boîte à Rire: ¿Cuál de los dos, el huevo o el pato, le entusiasmará?

