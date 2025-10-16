Comédie satirique « J’aurais voulu être Jeff Bezos » Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard

Centre Culturel Athéna Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 21:15:00

2025-10-16

Créateur d’Amazon, maître de la technologie et présent dans nos vies à travers l’IA, la robotique mais également le divertissement, Jeff Bezos est-il un empereur des temps modernes ?

Avec cette comédie satirique et dans laquelle tout est vrai, le Collectif P4 dresse le portrait d’un géant de la tech qui transforme nos vies sans qu’on s’en rende compte. Témoignages, alexandrins, vaudeville… un cocktail surprenant et explosif pour rire et questionner avec humour le pouvoir démesuré des géants du numérique. Tarifs 18€ / 15€ / 8€ Tout public Durée 1 h 15 Photo © Avril Dunoyer .

Centre Culturel Athéna Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

